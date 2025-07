Dazi nessuna intesa Ue-Usa Trump | La lettera sta arrivando

In un clima di tensione commerciale, l’Europa e gli Stati Uniti si preparano a una decisione cruciale: nessun accordo sui dazi è ancora stato siglato, mentre Trump annuncia l’imminente invio di una lettera con tariffe potenzialmente al 20%. La posta in gioco è alta, e le conseguenze potrebbero influenzare il commercio globale. Resta aggiornato, perché l’evolversi di questa vicenda potrebbe cambiare gli scenari economici internazionali.

Per ora nessuna intesa tra Europa e Stati Uniti sul nodo dei dazi. Il Presidente Trump ribadisce che oggi è previsto l’invio della lettera tramite cui intende imporre tariffe del 15 o del 20%. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dazi, nessuna intesa Ue-Usa. Trump: “La lettera sta arrivando”

In questa notizia si parla di: dazi - nessuna - intesa - trump

Le preoccupazioni per i dazi bloccano la Fed: nessuna azione finché il quadro non si chiarisce - Le tensioni sui dazi commerciali continuano a preoccupare i mercati, spingendo la Fed a mantenere una posizione attendista fino a chiarimenti sulle future politiche commerciali.

L'Ue si è rassegnata a un accordo penalizzante sui dazi di Trump. Bruxelles attende il via libera della Casa Bianca per firmare un’intesa che limita i danni ma sancisce la resa europea. Il rischio è una delocalizzazione massiccia verso gli Usa. Di David Carrett Vai su Facebook

La Casa Bianca: "Trump firmerà il rinvio dei dazi al primo agosto". La Commissione europea ai 27 Paesi dell'Unione: "Per ora nessun intesa con gli Stati Uniti" #ANSA Vai su X

Trump annuncia dazi al 35% per il Canada dal 1° agosto: Se reagite li aumenteremo - Trump, dazi al 35% al Canada? Credo siano stati accolti bene; Dazi, nessuna intesa Ue-Usa. Trump: “La lettera sta arrivando”; Trump: oggi la lettera all'Ue. Bruxelles: nessun segnale di intesa con gli Usa. Borse pesanti.

Dazi, Trump prepara la lettera per Ue. Ancora nessuna intesa - Trump prepara la missiva per Bruxelles e intanto lancia nuove tariffe contro il Canada: "Non è solo per il fentanyl". Lo riporta msn.com

Dazi, Trump: «Oggi la lettera all'Unione Europea». Ue: nessun segnale di un'intesa imminente con Usa. Borse pesanti: Milano in calo - Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi. Riporta informazione.it