Dazi le borse peggiorano Milano cede l’1,6 per cento

Le Borse europee affrontano una giornata di forte incertezza, con i timori sui dazi che pesano sui mercati. Milano, in particolare, cede l'1,6%, scivolando sotto i 40 mila punti e assumendo il ruolo di maglia nera. Mentre attese e tensioni geopolitiche si intensificano, investitori e analisti restano in ascolto delle prossime mosse di Washington. Come evolverà questa escalation commerciale? Restate con noi per gli aggiornamenti più importanti.

Le Borse europee peggiorano a metà seduta col ritorno dei timori sui dazi. Aspettando la lettera che fissa i dazi sulle merci europee in entrata negli States, come preannunciato dal presidente americano Donald Trump, gli indici europei sono in calo. Nel mentre il presidente Usa ha fissato le tasse doganali al 35% sulle merci canadesi a partire dal primo agosto. I titoli nel mirino. Milano cede l’1,6%, sotto i 40 mila punti, maglia nera davanti a Francoforte (-1,1%), Parigi (-1%) e Londra (-0,6%) mentre a New York i future perdono terreno, con quelli sull’S&P 500 in calo dello 0,7% e quelli sul Nasdaq dello 0,6%. 🔗 Leggi su Open.online

