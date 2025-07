Dazi l’allarme dell’Abi | Rischio recessione

L’ABI lancia un allarme chiaro e preoccupante: i dazi minacciano di innescare una nuova recessione, mettendo a rischio la ripresa economica dell’Italia. Il presidente Antonio Patuelli sottolinea l’urgenza di disinnescare il protezionismo per salvaguardare posti di lavoro e stabilità finanziaria. Una sfida cruciale che richiede azioni immediate per evitare di compromettere il futuro del nostro sistema economico. La domanda ora è: come risponderemo a questa minaccia?

Per l’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, occorre disinnescare il protezionismo per evitare una nuova recessione. Così il presidente Antonio Patuelli nella relazione all’Assemblea. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dazi, l’allarme dell’Abi: “Rischio recessione”

“Consumi di vino in recessione. Le scorte pre dazi hanno illuso i mercati”. Il messaggio di Uiv alla politica - I consumi di vino stanno rallentando, con le scorte pre-dazi che avevano illuso i mercati. UIV invita la politica a focalizzarsi sugli acquisti reali, mentre Lamberto Frescobaldi sottolinea l'importanza di non lasciarsi ingannare dall'export sbilanciato e dalla corsa agli ordini americani.

