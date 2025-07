Dazi in arrivo lettera Trump per Ue Italia la più penalizzata

Le tensioni commerciali tra Trump e l’Unione Europea si intensificano, con una possibile “lettera” che annuncia nuovi dazi e mette a rischio l’Italia, già penalizzata. La minaccia di misure protezionistiche potrebbe avere ripercussioni profonde sui mercati e sulle banche, rischiando di scatenare una nuova recessione. È fondamentale trovare una via diplomatica per disinnescare questa spirale di confronti e garantire stabilità economica.

In arrivo la “lettera” di Trump con i dazi per l’Unione europea. Occorre “disinnescare” il protezionismo e i dazi per evitare effetti sui mercati e sulle banche e una “nuova recessione” ha detto il presidente Abi Antonio Patuelli durante l’assemblea nazionale di oggi. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dazi, in arrivo lettera Trump per Ue. Italia la più penalizzata

