Dazi al 500% ai Paesi che acquistano energia da Mosca | Trump verso la firma ma senza mani legate

Il prossimo capitolo della politica americana sulla Russia si delinea con una misura drastica: dazi al 500% per i paesi che continuano a comprare energia da Mosca. Una mossa decisa, ma non priva di sfumature, voluta dal senatore Lindsey Graham e dibattuta con passione al Congresso. La questione apre un dibattito cruciale: fino a che punto gli Stati Uniti sono pronti a spingere sui limiti delle sanzioni, senza compromettere le alleanze strategiche?

Né big, né beautiful come l’ultimo bill fortemente voluto dal repubblicano della Casa Bianca. Il probabile, prossimo disegno di legge sulle sanzioni alla Russia – di cui dibattono da mesi, infervorati, al Congresso statunitense – porta la firma del senatore Lindsey Graham e prevede di imporre il 500% dei dazi sulle importazioni da Paesi che acquistano gas, petrolio e uranio dalla Russia. Nel mirino della bozza ci sono amici e acquirenti del Cremlino: in quella lista, la prima è la Cina. Una svolta, seppure non definitiva. Da giorni, sui media americani, si susseguono indiscrezioni su luci verdi e aperture: più fonti assicurano che Trump sembra sempre più vicino alla firma, perché sempre più frustrato dal comportamento del Cremlino, soprattutto da quando ha tacciato l’omologo russo di sparare “bullshit”, cazzate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it