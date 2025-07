David Corenswet ha sfoggiato un nuovo orologio in oro che fa dimenticare L' uomo d' acciaio

Dalla première mondiale, David Corenswet ha catturato l’attenzione non solo con il suo fascino magnetico, ma anche con un nuovo orologio in oro che fa dimenticare l’uomo d’acciaio. Con il suo stile brillante e la presenza impattante, sembra aver capito perfettamente come essere il volto più iconico nel mondo degli accessori di lusso. Un vero e proprio manichino vivente per i segnatempo più clamorosi del momento…

Se si tratta di essere un convincente Clark KentSuperman, il novellino David Corenswet spunta chiaramente la casella della forza sovrumana, ha un’aria decisamente brillante (sia per intelligenza sia per stile), e non scommetteresti contro l’idea che abbia la vista a raggi X. La cosa, però, che ha davvero capito al volo è di essere, a tutti gli effetti, un manichino vivente per gli orologi più clamorosi in circolazione. Alla première mondiale del nuovo e azzeccatissimo capitolo del franchise — Superman, a Los Angeles — l’attore non si è presentato con i soliti Submariner, GMT o Daytona. No, lui è arrivato sfoggiando un f*****issimo Rolex Perpetual 1908 in oro giallo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - David Corenswet ha sfoggiato un nuovo orologio in oro che fa dimenticare L'uomo d'acciaio

