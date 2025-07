Danni all’appartamento di un politico sannita | escluso l’atto intimidatorio

Un episodio inquietante scuote la Valle Telesina: ignoti hanno danneggiato l'appartamento di un noto politico sannita durante lavori di ristrutturazione, causando la distruzione di alcuni tubi dell'impianto elettrico. Fortunatamente, sembra che il gesto non sia riconducibile a un atto intimidatorio. La comunitĂ si interroga sulle motivazioni dietro questo episodio e sull'eventuale impatto sulla sicurezza locale. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ignoti hanno arrecato danni nel corso della giornata di ieri ad un appartamento in fase di ristrutturazione di proprietĂ di un noto uomo politico della Valle Telesina. Danneggiati dalle fiamme alcuni tubi corrugati in polietilene dell'impianto elettrico posti all'esterno della costruzione. Dalle prime indagini sembra poter essere esclusa la matrice intimidatoria del gesto. I carabinieri della stazione di Amorosi stanno svolgendo ulteriori approfondimenti sull'accaduto ma tutto lascia propendere per un atto vandalico privo di risvolti politici.