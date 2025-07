Daniele Bonistalli lascia Chi l' ha visto? Sarà un nuovo inviato de Le Iene

Daniele Bonistalli saluta “Chi l’ha visto?” per intraprendere una nuova avventura con “Le Iene”. Dopo anni di dedizione e professionalità, il suo addio segna un capitolo importante nella sua carriera, lasciando spazio a emozioni contrastanti e nuovi orizzonti. Come spesso dice Federica, “la strada continua”, e ora si apre un entusiasmante percorso di scoperta e sfide. È un arrivederci, non un addio, a tutto ciò che verrà.

Daniele Bonistalli lascia “Chi l’ha visto?”. Lo annuncia il diretto interessato all’indomani dell’ultima puntata stagionale: “Non è stata una decisione facile. Mi porto dietro tante emozioni ed esperienze, al fianco di grandi professionisti e belle persone. Anche se, come dice spesso Federica. 🔗 Leggi su Today.it

Daniele Bonistalli lascia Chi l'ha visto?. Sarà un nuovo inviato de Le Iene

