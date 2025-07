Dance world cup quarto posto per le ballerine di Montevarchi

Un traguardo storico per la città di Montevarchi: le giovani promesse della scuola di danza Danzaria hanno conquistato il quarto posto alla Dance World Cup 2025 a Burgos, in Spagna. Un risultato che dimostra talento, dedizione e passione, portando il nome del nostro territorio nel panorama mondiale. Complimenti alle ballerine e ai ballerini che hanno reso orgogliosa tutta la comunità con la loro straordinaria performance. La passione vince sempre!

Arezzo, 11 luglio 2025 – Mercoledì 9 Luglio a Burgos in Spagna per le finali della DANCE WORLD CUP 2025 le ballerinei della SCUOLA DI DANZA DANZARIA di Montevarchi hanno conquistato il quarto posto nella categoria junior LARGE GROUP CONTEMPORANEO con la coreografia ZEMYATA. Un risultato mondiale veramente importante Complimenti alle ballerine e ballerini di questo gruppo BENEDETTA GENNARI ALYSSA LUSHO ELEONORA ROSSI GREGORY ESPOSITO EMMA FOGGI GIOIA LODI ISABELLA CAMINITA CAMILLA NOMPARI ELEONORA VALOROSI AMELIA ROMOLI SABRINA ARNETOLI COMPLIMENTI alle insegnanti IRIS Hodzich ideatrice della coreografia,Alessandra Testi, alla Direttrice della scuola MARIA TOTH e al presidente Giuseppe Nigro per la guida di questa meravigliosa scuola che e’volata sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dance world cup, quarto posto per le ballerine di Montevarchi

Complimenti alle nostre ballerine della scuola Danzaria di Montevarchi Oggi alle finali mondiali della Dance World Cup in Spagna a Burgos si sono classificate al quarto posto Siete un ORGOGLIO per la nostra città ? Vai su Facebook

