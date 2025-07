Dall' Ue 53mila euro a un' associazione vicina all' islam radicale | Ora un' interrogazione

Tra il 2021 e il 2023, l’Unione Europea ha destinato 53mila euro al progetto Magic, volto a combattere l’islamofobia. Tuttavia, recenti rivelazioni di Leonardo Panetta sollevano dubbi sull’effettiva neutralità dei finanziamenti, poiché tra i beneficiari figura anche un collettivo vicino all’Islam radicale in Belgio. Questa scoperta apre nuove questioni sulla trasparenza e le priorità delle istituzioni europee, lasciando il pubblico in attesa di chiarimenti che potrebbero avere ripercussioni importanti.

Tra il 2021 e il 2023 l'Unione europea ha finanziato il progetto Magic (acronimo di Muslim against gender Islamophobia in soCiety) con 53mila euro. Lo ha rivelato il giornalista Mediaset Leonardo Panetta, spiegando che tra i beneficiari di questo finanziamento c'è anche il collettivo contro l’Islamofobia in Belgio " Collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique ". Nel nostro Paese questa sigla non è nota al grande pubblico ma si tratta dell'organizzazione "gemella" di una che in Francia è stata bandita che, spiega Panetta, " secondo un rapporto dei servizi segreti, sarebbe un gruppo di pressione al servizio dei Fratelli Musulmani ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dall'Ue 53mila euro a un'associazione vicina all'islam radicale: "Ora un'interrogazione"

