Dall’immagine al video ora si possono creare filmati in Gemini con Veo 3 partendo dalle proprie foto

Scopri come trasformare le tue foto in coinvolgenti video grazie a Gemini e VELO 3! Con la nuova funzionalità dedicata agli abbonati ai piani AI di Google, ora puoi dare vita alle immagini semplicemente caricandole e descrivendo il risultato desiderato. È l’opportunità perfetta per rendere i tuoi ricordi ancora più emozionanti e condivisibili. Vuoi sapere come funziona? Continua a leggere!

Nuova funzione per gli abbonati ai piani AI di Google che potranno "animare" le immagini caricandole in Gemini e descrivendo il video che vogliono ottenere.

Google estende finalmente in Italia il suo generatore di video basato su AI Veo 3, parte del pacchetto Google AI Pro. Da oggi, gli utenti possono creare brevi video con immagini e audio generati completamente dall’intelligenza artificiale direttamente dall’app Vai su Facebook

