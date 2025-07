Dalla terra dei nonni al Verdicchio per i turisti | la cantina dei fratelli Marasca premiata a Roma

Dalla terra dei nonni al prestigioso riconoscimento a Roma, la Cantina dei Fratelli Marasca incanta i turisti con il suo verdicchio autentico. Vive a Monte Roberto, un giovane sotto i 30 anni con la passione per il vino nel cuore e una laurea in giurisprudenza nel cassetto. La sua dedizione tra vendemmie e degustazioni ha valso loro il premio “Piccolo Comune Amico” del Codacons, confermando che il talento e la passione sono la ricetta vincente.

