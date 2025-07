Dalla Conferenza sull' Ucraina sostegno incrollabile a Kiev

Dalla conferenza internazionale sull'Ucraina a Roma emerge un messaggio di solidarietà e impegno senza precedenti. La seconda giornata di lavori sottolinea la determinazione europea nel sostenere Kiev, con leader che riaffermano un sostegno incrollabile. In un contesto di sfide complesse, l’Europa si conferma partner affidabile, pronto a rinnovare il proprio impegno. Ora più che mai, l’Ucraina può contare su un fronte unito e deciso a supportarla nel suo cammino verso la pace.

Seconda giornata di lavori, a Roma, per la Conferenza per la ripresa dell'Ucraina. "Oggi ci riuniamo in questa città eterna per dimostrare il nostro impegno duraturo nei confronti dell'Ucraina. La nostra determinazione è ferrea, il nostro sostegno incrollabile. Perché saremo sempre al fianco dell'Ucraina, finché sarà necessario. Ora più che mai, l'Ucraina può contare sull'Europa", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dalla Conferenza sull'Ucraina "sostegno incrollabile" a Kiev

In questa notizia si parla di: ucraina - conferenza - sostegno - incrollabile

Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola" - In un momento cruciale per l'Europa, la conferenza a Roma si rivela un crocevia di tensioni e alleanze strategiche.

MATTARELLA RICEVE ZELENSKY: "PIENO SOSTEGNO DALL'ITALIA ALL'UCRAINA" Roma, 9 luglio 2025 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha... Vai su Facebook

Dalla Conferenza sull'Ucraina sostegno incrollabile a Kiev; Sostegno incrollabile | L’Unione europea sarà sempre un fedele alleato per l’Ucraina; Conferenza ricostruzione Ucraina, l’intervento di Ursula von der Leyen INTEGRALE.

Malta riafferma il pieno sostegno all’Ucraina alla Conferenza di Roma - LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Conferenza di Roma sulla ripresa e ricostruzione dell’Ucraina riprende oggi, riunendo 15 leader mondiali e 5. Da msn.com

A Roma lanciato il fondo Ue per ricostruire l'Ucraina. Meloni: "Impegni per oltre 10 miliardi" - Ukraine Recovery Conference, von der Leyen promette a Kiev "un sostegno incrollabile". huffingtonpost.it scrive