Dal questionario alla funzione per caricare i documenti online l’Istituto semplifica la domanda per il contributo destinato agli over 80 con gravi limitazioni di autonomia Ma tra scadenze rigide e iter poco accessibile i problemi non spariscono

Dal questionario alla funzione per caricare i documenti online, l’INPS sta cercando di semplificare il percorso per ottenere il Bonus Anziani destinato agli over 80 con gravi limitazioni di autonomia. Tuttavia, tra scadenze rigide e iter complessi, molti anziani e famiglie si trovano ancora a dover affrontare ostacoli significativi. Per favorire un accesso più facile e immediato ai benefici, l’Istituto ha annunciato alcune novità che potrebbero fare la differenza.

I n un Paese dove l'invecchiamento della popolazione è una realtà sempre più urgente, è altrettanto urgente garantire assistenza a chi non è più autosufficiente. L'INPS, prova a dare una risposta, offrendo la cosiddetta Prestazione Universale, nota anche come Bonus Anziani, destinato agli over 80 con gravi limitazioni di autonomia. Ma se l'intento è chiaro, la burocrazia spesso non lo è altrettanto. Per questo, l'Istituto ha annunciato alcune novità. Assistenza domiciliare AIL: accanto ai pazienti e alle famiglie X Bonus Anziani 2025, un aiuto che serve, ma che resta complesso.

