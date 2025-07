Dal Pd no al bilancio di Festa ma nessuno è padrone del partito

Dal cuore di Avellino, un messaggio forte e chiaro: il Partito Democratico si erge con determinazione contro le scelte del sindaco Gianluca Festa, ritenute dannose per la città. Da anni, i democratici si battono con passione per un futuro migliore, e questa assemblea segna un nuovo capitolo di impegno e resistenza. È arrivato il momento di fare sentire la nostra voce e di definire il cammino da seguire.

Tempo di lettura: 4 minuti “Dal 2019 siamo sempre dalla stessa parte: quella di una dura opposizione a Gianluca Festa, un Sindaco che ha rovinato la città di Avellino. Siamo i riferimenti principali della lista del Partito Democratico che da anni si batte per questa città e nessuno può venirci a dire quello che possiamo o non possiamo fare”. E’ la premessa di Luca Cipriano, capogruppo dem in Consiglio comunale ad apertura dell’Assemblea pubblica convocata questo pomeriggio al Circolo della Stampa alla presenza di una foltissima pattuglia di militanti del partito, dirigenza, poi anche l’ex Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it