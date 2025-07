Dal 1° agosto il Malpensa Express costerà di più | biglietto a 15 euro ma resta tra i più economici d’Europa quando funziona

Dal 1° agosto 2025, il prezzo del Malpensa Express salirà da 13 a 15 euro, con un incremento di un euro anche per le tappe intermedie come Saronno. Nonostante l’aumento, il servizio resta uno dei più convenienti d’Europa. Questa decisione, approvata dalla Regione Lombardia, riflette le sfide crescenti nel garantire un trasporto efficiente e sostenibile tra Milano e l’aeroporto, ma quali saranno le ripercussioni per i pendolari?

A partire dal 1° agosto 2025 viaggiare in treno da Milano a Malpensa sarà un po' più caro: il biglietto del Malpensa Express passerà dagli attuali 13 a 15 euro per la corsa singola. Aumento di 1 euro per le tappe intermedie, come Saronno. La decisione, approvata nei giorni scorsi dalla Regione Lombardia, rappresenta il

