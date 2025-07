Dad Allies Movement | il movimento dei papà che diventano alleati contro gli stereotipi

Disabilità, il movimento Dad Allies si impegna a trasformare i "pap224" in veri alleati, rompendo le barriere culturali e sociali. Solo unendo le forze, possiamo creare una società più inclusiva e consapevole, dove le differenze non siano motivo di emarginazione ma di ricchezza condivisa. È arrivato il momento di agire insieme: perché il cambiamento parte da noi.

Gli stereotipi e i pregiudizi sono duri a morire, soprattutto se a contrastarli sono solamente coloro che ne sono vittime. È come chiedere a chi è già emarginato di lottare da solo contro un sistema che lo esclude, o a una persona con disabilità motoria di accedere a edifici pieni di barriere architettoniche, senza che nessuno si preoccupi di rimuoverle (o di evitarle fin dall’inizio). Anche per contrastare gli stereotipi legati alla genitorialità, di cui spesso sono vittime gli stessi uomini, serve un approccio condiviso, non iniziative isolate. Da qui nasce il progetto Dad Allies Movement, con l’obiettivo di superare l’idea che la cura dei figli sia un compito esclusivamente materno. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it