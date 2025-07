Da un buco dalla parete entrano nel negozio ma il colpo salta Ladri a mani vuote

Nella quieta notte di Priverno, un tentativo audace e insolito ha messo in allerta i vigilantes di Orizzonte. I ladri, sfruttando un buco nella parete, sono riusciti a penetrare nel negozio con l’intento di svaligiarlo, ma qualcosa è andato storto: il colpo è fallito e sono dovuti scappare a mani vuote. La scena lascia spazio a molte domande, ma la sicurezza resta vigile e pronta a intervenire.

