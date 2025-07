Da Tosca a Don Pasquale | torna la stagione lirica del Festival di San Gimignano

Dal fascino di Tosca alla comicità di Don Pasquale, torna la tanto attesa stagione lirica del Festival di San Gimignano, giunta alla sua 90esima edizione. Un cartellone sorprendente, ricco di grandi classici e momenti di pura emozione, promette di incantare appassionati e neofiti. Tra opere iconiche e suggestive narrazioni con orchestra e solisti, il festival si conferma appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte lirica. Non resta che scoprire cosa ci riserva questa straordinaria edizione.

Siena, 11 luglio 2025 – La stagione lirica del Festival di San Gimignano, giunta alla 90esima edizione, vede un cartellone ricco e accattivante con opere di grande richiamo. Sono tre i titoli in programma, oltre a una narrazione – con tanto di accompagnamento di solisti e orchestra – di una delle opere del cartellone. La manifestazione, promossa dal Comune di San Gimignano, è affidata all’organizzazione di Opera & Concerti con la direzione artistica di Mario Menicagli e la collaborazione di Opera Laboratori e Sillabe Editore. Il Festival di San Gimignano si aprirà con un capolavoro donizettiano, di cui non troviamo traccia negli annali della storia sangimignanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Tosca a Don Pasquale: torna la stagione lirica del Festival di San Gimignano

