Da Torino a Civitavecchia la storia di un libro nato per caso

Civitavecchia, 11 luglio 2025 – Come l’incontro di due anime affini al Salone del Libro 2024 ha dato vita al fenomeno letterario “Il mio Shinrin Yoku – Sei tu”. Tutto è iniziato con una conversazione casuale tra gli stand del Salone del Libro di Torino 2024, la più importante manifestazione editoriale italiana. Stella Colonna e Kempes Astolfi, due sconosciuti accomunati dalla passione per la scrittura, si sono trovati a discutere di quanto sia difficile, nell’era digitale, mantenere un contatto autentico con se stessi e con gli altri. Da quella chiacchierata è nato “Il mio Shinrin Yoku – Sei tu”, il romanzo che dal 17 maggio sta conquistando le classifiche di vendita e il cuore dei lettori italiani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

