Da Regione Lombardia 50mila euro per il restauro dello storico lavatoio di Crespi d’Adda

Regione Lombardia conferma il suo impegno per la cultura e il patrimonio, destinando 50mila euro al restauro dello storico lavatoio di Crespi d’Adda, simbolo di un passato industriale affascinante. Attraverso l’Avviso Unico Cultura 2025, sei progetti in Bergamasca riceveranno circa 150mila euro, contribuendo a valorizzare e riqualificare musei, biblioteche e siti storici. È un investimento che trasforma il passato in un patrimonio vissuto, rafforzando l’identità locale e il turismo culturale.

Regione Lombardia finanzia 6 progetti culturali nella Bergamasca attraverso l’ Avviso Unico Cultura 2025. L’investimento complessivo è di circa 150mila euro: gli interventi spaziano dalla valorizzazione del patrimonio storico alla riqualificazione di spazi museali e bibliotecari. L’intervento simbolo riguarda Crespi d’Adda, a Capriate San Gervasio, dove un contributo di 50mila euro permetterà il restauro del lavatoio storico progettato dall’ingegner Brunati alla fine dell’Ottocento. Un tempo luogo di ritrovo femminile, oggi è tra gli elementi più rappresentativi del villaggio operaio riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità Unesco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Da Regione Lombardia 50mila euro per il restauro dello storico lavatoio di Crespi d’Adda

In questa notizia si parla di: euro - storico - regione - lombardia

Controlli e multe per oltre 30 mila euro in centro storico, sigilli a un locale: a Capaci rissa davanti a una panineria - Nel cuore della movida palermitana, il fine settimana è stato segnato da controlli serrati e multe per oltre 30 mila euro.

Lombardia per le donne Vuoi tornare a lavorare ma ti stai prendendo cura del tuo bambino o di una persona fragile? Regione Lombardia riconosce alle donne che vogliono tornare al lavoro 400 euro al mese per un anno con un voucher da utilizzar Vai su Facebook

Da Regione Lombardia 10,8 milioni di euro per le attività storiche; Agricoltura, da Regione Lombardia 58 milioni euro a aziende cremonesi; STRUTTURE RICETTIVE STORICHE E DI QUALITÀ – Regione Lombardia.

Dalla Regione 50mila euro per il restauro del’antico lavatoio di Crespi d’Adda - Dalla valorizzazione di un lavatoio ottocentesco all’interno di un sito Unesco alla nascita di nuovi spazi museali e bibliotecari: con l’ Avviso Unico Cultura 2025, Regione Lombardia finanzia sei ... Segnala ecodibergamo.it

Crespi d'Adda, 50 mila euro per salvare lo storico lavatoio - culturali anche a Bergamo, Dossena, Scanzorosciate e Camerata Cornello ... bergamo.corriere.it scrive