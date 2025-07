Da Piacenza Host cinquanta borse di prodotti alimentari alla Caritas

Un gesto di solidarietà che illumina il volto della comunità: il Lions Club Piacenza Host ha donato 50 borse di prodotti alimentari alla Caritas, simbolo tangibile di vicinanza e speranza per le famiglie in difficoltà. Un'iniziativa che dimostra come la generosità possa fare la differenza, rafforzando i legami e promuovendo un futuro più solidale e inclusivo per tutti.

Una delegazione del Lions club Piacenza Host si è ritrovata presso la sede piacentina della Caritas per allestire e consegnare 50 borse contenenti prodotti alimentari. I sacchi con gli alimenti verranno consegnati per il tramite della Caritas a famiglie in difficoltà economica. Il direttore della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

