Da Parma a Viterbo con la droga nella cucina del camper

Un colpo di scena lungo la strada: dalla cucina del camper, i Carabinieri scoprono un carico illecito tra Parma e Viterbo. L’operazione, volta a garantire la sicurezza e a combattere il traffico di sostanze proibite, ha portato all’arresto di un ambulante quarantenne. Una vicenda che evidenzia come, anche in luoghi apparentemente isolati, la legge non dorme mai. Ecco i dettagli di questa vicenda che scuote la comunità .

Nell'ambito delle operazioni di controllo volte a garantire la sicurezza, i Carabinieri della Stazione di Soriano nel Cimino, Viterbo, hanno arrestato in flagranza un ambulante quarantenne proveniente da Parma. L'uomo, fermato alla guida di un camper in località Sanguetta, è stato trovato in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: viterbo - camper - parma - droga

