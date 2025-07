Da Parigi la conferma | Venezia non è tra i siti Unesco a rischio

Da Parigi arriva una buona notizia per Venezia: la sua laguna non sarà più considerata tra i siti UNESCO a rischio. Dopo un'attenta valutazione, il Comitato del patrimonio mondiale ha riconosciuto i miglioramenti nella gestione e nella tutela della città, confermando così il suo valore universale. È un passo importante che premia gli sforzi di conservazione e sostenibilità, ma la sfida resta: Venezia merita continue attenzioni per preservare il suo inestimabile patrimonio.

Venezia con la sua laguna non è tra i siti Unesco a rischio. La decisione, anticipata nei giorni scorsi, è stata assunta ufficialmente oggi, a Parigi, nel corso della riunione del Comitato del patrimonio mondiale, che ha accolto con favore «i miglioramenti nella governance e nella gestione del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: parigi - venezia - siti - unesco

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Venezia evita la lista nera Unesco dei siti a rischio, ma restano delle criticità come l'overtourism. Al via a Parigi l'assemblea del comitato dedicato alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale mondiale. Vai su X

Continua il nostro vagabondare tra i siti UNESCO in Italia Oggi andremo in una città che mi è particolamente cara, Firenze! Vai su Facebook

Da Parigi la conferma: Venezia non è tra i siti Unesco a rischio; Buone notizie per Venezia: città e laguna fuori dalla lista dei siti UNESCO in pericolo; Venezia e la laguna non sono tra i siti Unesco a rischio.

Venezia e la laguna non sono tra i siti Unesco a rischio - La decisione assunta oggi a Parigi, nel corso della riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale, "accoglie ... Come scrive msn.com

Da Parigi la conferma: Venezia non è tra i siti Unesco a rischio - Il Comitato ha apprezzato le azioni di governance intraprese in questi anni, esortando a continuare a lavorare sulla gestione del turismo e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici ... Si legge su veneziatoday.it