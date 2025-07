Da Palco serata messicana e musica con il dj Draxen

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di festa e allegria! Sabato 12 luglio, dalle 20 a mezzanotte, il cocktail bar Palco di piazzale Ungheria si trasforma in un vibrante angolo messicano con “Mexican here We come”. Con la musica coinvolgente di DJ Draxen e il sapore autentico di Espolon Tequila, questa notte ti farà sentire in Messico. Non mancare, perché la festa sta per cominciare!

