Da Padova il progetto pilota per la riabilitazione orto-protesica dei veterani di guerra ucraini

Ucraina, aprendo nuove prospettive di solidarietà e innovazione. Da Padova parte un progetto pionieristico per la riabilitazione orto-protesica dei veterani di guerra ucraini, simbolo di collaborazione e impegno condiviso. Confimi Industria ha siglato un Memorandum of Understanding con la Camera di Commercio e Industria dell’Ucraina, rafforzando il legame tra i due Paesi. Un’intesa che segna un importante passo avanti nella cooperazione bilaterale tra Italia e Ucraina, promuovendo speranza e rinascita.

