Da oggi a Ostia Autori sotto l’ombrellone | l’evento culturale del litorale romano

Oggi a Ostia prende il via "Autori sotto l’ombrellone", l’evento culturale imperdibile del litorale romano dedicato alla grande letteratura sulla spiaggia. Con il debutto di Kempes Astolfi, noto per il suo modo unico di coinvolgere il pubblico, questa iniziativa promette di trasformare le giornate estive in momenti di cultura e scoperta. La rassegna, ideata da Blues Impulse Italia, si prepara a regalarci un’estate all’insegna della passione letteraria, consolidando il suo ruolo di protagonista della scena culturale locale.

Ostia, 11 luglio 2025 – L’appuntamento di oggi rappresenta il debutto ufficiale di “Autori sotto l’ombrellone”, il progetto che B lues Impulse Italia ha voluto fortemente per portare la grande letteratura direttamente sulla spiaggia romana. La scelta di inaugurare con Kempes Astolfi non è casuale: la sua capacità di coinvolgere il pubblico, unita alla ricchezza della sua produzione letteraria, promette di dare il tono giusto a una rassegna che punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate culturale ostiense. La presenza di Giorgio Solieri della compagnia teatrale “Fuori Tempo Massimo”, diretta da Massimo Izzo, garantirà inoltre quella dimensione scenica che trasformerà l’incontro in un vero e proprio spettacolo, dove parole e interpretazione si fonderanno in un’esperienza unica per il pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

