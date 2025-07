Da Montecarlo a Wimbledon il primo Sinner-Djokovic quando Nole profetizzò | Jannik è il futuro

Dalle affollate strade di Montecarlo ai campi iconici di Wimbledon, il primo scontro tra Nole Djokovic e Jannik Sinner nel 2021 ha segnato un punto di svolta nel loro percorso. Due talenti emergenti pronti a scrivere il futuro del tennis, ora protagonisti di una delle finali più attese. Un incrocio che, nel tempo, ha trasformato sogni in realtà e sfide in epici trionfi.

Era il 2021 quando nel Principato andò in scena il primo incrocio di una sfida che oggi decide il finalista di Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Montecarlo a Wimbledon... il primo Sinner-Djokovic, quando Nole profetizzò: "Jannik è il futuro"

Wimbledon, la semifinale tra Sinner e Djokovic: orario e dove vederla in tv (e streaming). Il gomito di Jannik e la caduta di Nole: come stanno - Jannik Sinner venerdì 11 luglio 2025 sfida Novak Djokovic per la semifinale a Wimbledon.

