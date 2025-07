Da mezzo secolo in vacanza a Riccione anche in inverno | premiato un ' fedelissimo' turista tedesco

Da mezzo secolo, Riccione è la seconda casa per Thomas Kau, un turista tedesco che ha scelto questa città anche in inverno, creando un legame unico e duraturo. La sua fedeltà e passione sono state celebrate con il prestigioso riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Un esempio reale di come l’amore per una destinazione possa trasformarsi in una vera e propria storia di amicizia e affetto reciproco.

Un legame profondo, autentico e duraturo unisce Thomas Kau, cittadino tedesco di 58 anni, alla città di Riccione. Un legame che dura da cinquant’anni e che ieri è stato celebrato con la consegna del riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, conferito dall’assessore al Turismo Mattia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: riccione - tedesco - mezzo - secolo

Mezzo secolo di vacanze nella Perla Verde: due turisti tedeschi sono “ambasciatori di Riccione nel mondo” #Rimini Vai su Facebook

Da mezzo secolo in vacanza a Riccione, anche in inverno: premiato un 'fedelissimo' turista tedesco; Da mezzo secolo in vacanza nella Perla. Dieter festeggia 90 anni e diventa Ambasciatore di Riccione nel mondo; Riccione: Waltraud Forster dalla Germania in vacanza nella Perla verde da 50 anni.

Mezzo secolo di Riccione nelle foto dei suoi bagnini - Il Resto del Carlino - Mezzo secolo di Riccione nelle foto dei suoi bagnini A Villa Mussolini la mostra fotografica "Cabine! Secondo ilrestodelcarlino.it

Morandi e Riccione, mezzo secolo d’amore - Il Resto del Carlino - Morandi e Riccione, mezzo secolo d’amore Il sindaco sul palco di Radio Deejay per consegnare al cantante una foto del 1965: "Un’emozione vedere piazzale Roma gremito" ... Da ilrestodelcarlino.it