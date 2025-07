Da Lookman a Chiesa da Nunez a Lucca | Napoli cantiere aperto in attacco

Il mercato del Napoli infiamma le speranze dei tifosi: da Lookman a Chiesa, da Nunez a Lucca, il cantiere offensivo resta aperto. De Laurentiis studia le mosse per regalare a Conte nuove armi nel reparto avanzato, puntando su esterno sinistro e centravanti. Ecco tutte le candidature e gli aggiornamenti in tempo reale, con la speranza che Osimhen possa restare protagonista. La sfida è appena iniziata, ma il pubblico napoletano già sogna grandi colpi.

De Laurentiis vuole regalare a Conte altre due opzioni offensiva: un esterno sinistro e un centravanti. Ecco tutti i candidati e lo stato delle trattative. Osimhen permettendo.

LA TRATTATIVA CON IL TECNICO. Atalanta, garanzie sul mercato a Gasperini. Cherki e Chiesa per il dopo Lookman - In un momento cruciale per l'Atalanta, si intensificano le trattative per garantire al tecnico Gian Piero Gasperini un futuro luminoso.

Compagnoni: "Lookman fuoriclasse: altro che Ndoye! Nunez o Lucca? Ecco chi scelgo" - Il giornalista televisivo stravede per l'esterno dell'Atalanta: 'Con tutto il rispetto per Ndoye, Lookman è di un'altra categoria'. Secondo msn.com

Napoli, ipotesi Lookman se arriva Lucca - Advertising NAPOLI LOOKMAN LUCCA – La chiave per sbloccare definitivamente il mercato del Napoli è la cessione definitiva di Victor Osimhen, il quale vorrebbe ora restare al Galatasaray. Riporta informazione.it