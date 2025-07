Da Lady Diana con il costume e pareo animalier a Charlotte Casiraghi con un abito chemisier in denim Sei royal look da copiare

Le dive della royal family regalano spesso sguardi di stile anche in vacanza, ma catturare le loro mise da mare è un’impresa. Tra scatti rubati e momenti di relax, scopriamo sei look iconici di ieri e oggi che trasmettono eleganza e tendenza, come la raffinata Lady Diana con il suo costume animalier o Charlotte Casiraghi in denim. Questi outfit sono l’ispirazione perfetta per un’estate chic e senza tempo, pronti a essere imitati con stile.

Vedere le reali del mondo in costume è raro, anzi rarissimo. Paparazzare Regine e Principesse in spiaggia, barca e dintorni è difficile, se non impossibile. Ma ci sono scatti "rubati" in outfit da mare, che si concentrano durante i tour ufficiali in giro per il mondo, o al massimo a Saint-Tropez e nelle Isole Vergini Britanniche. Ecco allora sei royal look da spiaggia di ieri e di oggi sempre di tendenza a cui ispirarsi. Abito midi in pizzo bianco Kate Middleton sulla spiaggia di Manley ad aprile 2014 a Sydney. Il suo look da mare, un abito midi in pizzo bianco di Zimmermann e delle espadrillas nude.

