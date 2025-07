Da Kellogg a Plasmon i grandi marchi che diventano o tornano italiani E forse non è finita

Il Belpaese torna protagonista nel panorama economico internazionale, con grandi marchi che scelgono di tornare a casa. Dopo Ferrero, che ha rilevato Kellogg negli Stati Uniti, ora anche Plasmon si riappropria delle sue radici italiane. √ą un segnale di rinascita e fiducia nel nostro tessuto imprenditoriale, aprendo la strada a un possibile ritorno anche per altre icone come Sanpellegrino. La strategia di rilancio made in Italy sembra essere pi√Ļ forte che mai.

Il Belpaese sta tornando di moda. Anche dal punto di vista economico. Dopo Ferrero, che ha fatto "shopping" negli Usa¬†comprando la Kellogg, anche Plasmon √® tornata italiana. Un "viaggio" di ritorno che potrebbero fare anche le acque¬†Sanpellegrino.¬† Ferrero compra¬†Wk Kellogg: cosa c'√®. 🔗 Leggi su Today.it

Plasmon torna italiana, Ferrero vicina a Kellogg - Plasmon torna italiana, un capitolo emozionante nel panorama alimentare nazionale. Con l'acquisizione di NewPrinces, Ferrero si avvicina a Kellogg, segnando un'importante svolta nel settore baby e specialty food.

