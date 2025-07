Da Gioia Tauro alla Svizzera passando per la rapina fallita | l' assurda parabola di un 32enne finita a Como

Da Gioia Tauro alla Svizzera, passando per un tentato colpo andato storto, si dipana l'assurda parabola di un 32enne finito a Como. Dopo una rapina fallita, la sua fuga si è conclusa con l'estradizione e l'arresto da parte della Polizia di Stato. Una vicenda che dimostra come, anche nei momenti più complicati, la giustizia trovi il suo corso, offrendo un monito sulla forza della legge.

Un 32enne di Gioia Tauro, condannato per tentata rapina, è stato estradato dalla Svizzera e arrestato dalla Polizia di Stato di Como.

