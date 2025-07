Da Don Matteo al successo in Spagna fino ai lavori con Prime Video | chi è Mario Ermito

Da Don Matteo al successo in Spagna, fino ai lavori con Prime Video, la carriera di Mario Ermito è un autentico percorso di crescita e determinazione. Durante l'evento di lancio delle novità Prime Video, il pubblico ha potuto ammirarlo al fianco di star come Diana Del Bufalo e Michela Andreozzi, nel sequel di "Ancora più sexy". Ma chi è davvero Mario Ermito, e quali sono i segreti del suo successo? Scopriamolo insieme.

Durante l' evento in cui Prime Video ha presentato tutte le novità per la prossima stagione, l'attenzione di molti è stata catturata dall'attore Mario Ermito, che è apparso al fianco di Diana Del Bufalo e Michela Andreozzi in occasione del lancio di Ancora più sexy, sequel del film in cui Diana Del Bufalo interpretava un donna che non sapeva vivere la sua sessualità liberamente e che seguiva i consigli della sua coscienza, rappresentata dalla pornostar Valentina Nappi. Atteso per il 2026, Ancora più sexy ritrova la protagonista alle prese con nuove incertezze e nuovi dubbi che non solo la spingono a "rispolverare" la sua coscienza, ma soprattutto accendono il suo desiderio nei confronti di Bruno (Mario Ermito), un uomo che non corrisponde affatto alla sua idea di "ideale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it