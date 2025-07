Da Bologna parte il tour della ‘Rete di Trieste’ di ispirazione cattolica | Ma non saremo un partito

Da Bologna parte il tour della Rete di Trieste, un movimento che, pur non essendo un partito, aspira a rivoluzionare il modo di fare politica in Italia. Nato dall’esperienza delle Settimane Sociali, questo network di amministratori pubblici di ispirazione cattolica mira a rendere i credenti protagonisti del dibattito pubblico e delle scelte sociali, promuovendo valori condivisi e un approccio innovativo. La domanda è: come possono i cattolici contribuire a cambiare il Paese?

Bologna, 11 luglio 2025 – Un ‘non partito’ che punta a essere (perfino) più di un partito. La Rete di Trieste, il network di amministratori pubblici di ispirazione cattolica nato a margine della Settimana Sociale dello scorso anno con l’obiettivo di promuovere un nuovo modo di fare politica, è arrivato in Città metropolitana. Il punto principale è capire come i cattolici possano tornare ad essere i protagonisti d el dibattito pubblico in Italia, attraverso amministratori capaci di rimettere al centro i bisogni delle persone e delle comunità. La Rete di Trieste, dunque, punta a far capire quanto sia, ancora oggi, «necessario» il contributo dei cattolici e della Dottrina Sociale «alla vita del Paese». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Bologna parte il tour della ‘Rete di Trieste’ di ispirazione cattolica: “Ma non saremo un partito”

In questa notizia si parla di: partito - bologna - rete - trieste

Da Bologna parte il tour della ‘Rete di Trieste’ di ispirazione cattolica: “Ma non saremo partito”; Alta velocità di nuovo nel caos: guasti sulla Torino-Milano e sulla Bologna-Firenze; Villa San Giovanni e i temi prioritari della Rete di Trieste.

’La Rete di Trieste: (Perfino) più di un partito’. Sprecacè ... - Si è tenuto a Roma l’incontro ‘La Rete di Trieste: (Perfino) più di un partito’, un’iniziativa promossa da amministratori locali di ispirazione cristiana con l’obiettivo di creare un ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cattolici e politica: Tonelli (Istituto De Gasperi Bologna), “Rete di ... - “Dal 1977 ad oggi l’Istituto De Gasperi di Bologna ha cercato di leggere e interpretare i segni nuovi che emergevano nella società. Riporta agensir.it