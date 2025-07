Da Bei Sace e Intesa Sanpaolo 1,5 miliardi di euro per la realizzazione dell’Adriatic Link di Terna

Un nuovo capitolo di innovazione e sostenibilità prende forma con l’accordo tra Bei, Terna, Intesa Sanpaolo e Sace: 1,5 miliardi di euro destinati a realizzare l’Adriatic Link, un elettrodotto sottomarino che unisce Marche e Abruzzo. Con questo investimento, si mira a potenziare lo scambio energetico nel Centro Italia e a favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, segnando un passo importante verso un futuro più verde e interconnesso.

La Banca europea per gli investimenti (Bei), Terna, Intesa Sanpaolo e Sace hanno firmato degli accordi da 1,5 miliardi di euro per sostenere lo sviluppo e la realizzazione dell’ Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che collegherà Marche e Abruzzo. I due principali obiettivi sono rafforzare lo scambio di energia nel Centro Italia e promuovere l’integrazione delle fonti rinnovabili. Nel dettaglio, la struttura finanziaria dell’operazione è suddivisa in tre tranches, tutte garantite da Sace per oltre 1 miliardo di euro con la Garanzia Archimede: un finanziamento da 750 milioni di euro concesso dalla Bei a Terna, della durata di 22 anni, una linea di credito di 500 milioni di euro fornita da Intesa Sanpaolo a Terna della durata di sette anni, un ulteriore finanziamento di 250 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, con provvista messa a disposizione da Bei e con durata di sette anni, a supporto del progetto stesso. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Da Bei, Sace e Intesa Sanpaolo 1,5 miliardi di euro per la realizzazione dell’Adriatic Link di Terna

