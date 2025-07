Da Bari Vecchia al Libertà | 145 beni confiscati ai clan Ecco la mappa

Da Bari Vecchia al Libertà, una mappa sorprendente svela 145 beni confiscati ai clan mafiosi, tra appartamenti da 12 vani, ville, terreni e locali. Un patrimonio di rinascita che il Comune ha trasformato in risorse preziose per la comunità: dall’emergenza sociale alla valorizzazione urbana. Scopri con noi come questi beni rappresentino un’occasione concreta per ricostruire il futuro di una città più libera e solidale.

Ci sono appartamenti da 12 vani, ville, terreni, locali. Sono i 145 beni confiscati alla criminalità e che negli anni il Comune ha messo a disposizione per vari fini: dall?emergenza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Da Bari Vecchia al Libertà: 145 beni confiscati ai clan. Ecco la mappa

Beni confiscati, Colucci (NM): "Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori" - La gestione dei beni confiscati presenta notevoli sfide, poiché coinvolge non solo la lotta alla criminalità, ma anche il futuro dei lavoratori onesti che operano in queste realtà.

