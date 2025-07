Cyberbullismo | quando l’odio viaggia online

Nel mondo iperconnesso di oggi, dove i social media sono il palcoscenico delle nostre vite, il cyberbullismo rappresenta una minaccia silenziosa ma devastante. Questa forma di aggressione digitale si manifesta con insulti, minacce e umiliazioni che possono lasciare cicatrici profonde. È fondamentale riconoscerne i segnali e agire tempestivamente per proteggere sé stessi e gli altri. Perché, in un’epoca in cui l’odio viaggia online, la solidarietà diventa la nostra miglior difesa.

Nel mondo iperconnesso di oggi, dove i social media sono parte integrante della vita quotidiana, anche l'aggressività ha trovato nuove strade per manifestarsi. Una delle più gravi e silenziose è il cyberbullismo, una forma di bullismo che avviene attraverso strumenti digitali: smartphone, chat, social network, email, piattaforme di gioco online. Cos'è il cyberbullismo. Il cyberbullismo si manifesta attraverso: insulti, minacce e umiliazioni online,. diffusione di immagini o video imbarazzanti senza consenso,. creazione di profili falsi per deridere o ingannare,. esclusione intenzionale da gruppi digitali.

