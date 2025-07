Cus Pisa la sezione canottaggio festeggia 40 anni di trionfi

Un viaggio lungo quarant’anni di passione, dedizione e successi, quello della sezione canottaggio del Centro Universitario Sportivo Pisano. Dal primo timido scafo alle grandi vittorie di oggi, il 2025 si apre come un vero e proprio simbolo di eccellenza e orgoglio. Per celebrare questa ricorrenza speciale, rivivremo i trionfi di ieri e guarderemo con entusiasmo al futuro, continuando a scrivere pagine indimenticabili di sport e amicizia.

Pisa, 11 luglio 2025 - Durante questo anno la sezione Canottaggio del Centro Universitario Sportivo Pisano compie 40 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985. Un traguardo importantissimo che arriva insieme a un’altra ricorrenza memorabile: i 30 anni dal celebre “triplete” conquistato a Pavia nel 1995 in occasione della tradizionale sfida tra i due atenei; in quell’occasione l’8 universitario, il 4 di coppia femminile e l’8 master vinsero tutti insieme nelle rispettive categorie sulle acque del Ticino. Un’impresa senza precedenti, che consacrò Pisa ai vertici del canottaggio universitario italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cus Pisa, la sezione canottaggio festeggia 40 anni di trionfi

