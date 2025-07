Cus Pisa | Giulio Messerini è il nuovo presidente

Con entusiasmo e determinazione, Giulio Messerini si prepara a guidare il Cus Pisa verso nuovi traguardi, rafforzando i valori fondamentali di sport, integrazione e comunità. Con il sostegno di una larga maggioranza, il suo obiettivo è riportare il centro atletico ai vertici, creando un futuro ricco di successi e nuove opportunità per tutti gli iscritti. La sfida è aperta: il nuovo capitolo del Cus Pisa sta per iniziare, e promette di essere emozionante.

Giulio Messerini è il nuovo presidente del Cus Pisa. Con 51 voti contro 8 (e una scheda bianca), l’assemblea dei soci ha scelto a larghissima maggioranza il vicepresidente uscente. “Sono molto felice di questo incarico. Mi impegnerò al massimo per rilanciare i tre pilastri del Cus, che sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

