Cuneo 19enne Matilde Dalmasso | Ho un sarcoma raro diagnosticato ad agosto 2024 un tumore dei tessuti molli non operabile

Matilde Dalmasso, giovane di soli 19 anni di Cuneo, ha ricevuto una diagnosi sconvolgente: un sarcoma raro dei tessuti molli non operabile, arrivata ad agosto 2024, nel pieno delle sue speranze e sogni. Dopo aver affrontato 45 giorni di ricovero e il trasferimento a Candiolo, la sua lotta diventa un simbolo di coraggio e determinazione. La sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla forza di chi non si arrende.

La diagnosi del sarcoma raro per Matilde è arrivata dopo gli esami di maturità , a 18 anni, nel pieno della vita. È stata ricoverata 45 giorni e trasferita poi a Candiolo Una diagnosi choc quella per la 19enne di Cuneo Matilde Dalmasso: un sarcoma raro, diagnosticato ad agosto 2024, un mese do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cuneo, 19enne Matilde Dalmasso: "Ho un sarcoma raro diagnosticato ad agosto 2024, un tumore dei tessuti molli non operabile"

In questa notizia si parla di: matilde - sarcoma - raro - cuneo

Matilde Dalmasso, 19 anni, dopo la maturità affronta un sarcoma raro: «La mia battaglia per la ricerca» - In un mondo spesso dominato dall’indifferenza, la storia di Matilde Dalmasso emerge come un faro di speranza e determinazione.

POWER SESSION – SUNSET EXPERIENCE Una serata di allenamento, energia e solidarietà . 10 luglio Ore 18:30 – Cross Intensity Ore 19:20 – Water Energy Dalle 20:30 – Lounge, food & cocktail Stadio del Nuoto | Cuneo Quota partecipazion Vai su Facebook

Matilde Dalmasso, 19 anni, dopo la maturità affronta un sarcoma raro: «La mia battaglia per la ricerca; Matilde e il coraggio di raccontare il suo tumore per aiutare la ricerca, domani in Provincia; La storia di Matilde Dalmasso e del suo sarcoma raro: ?Ho capito cosa conta davvero: la vita?.

Matilde Dalmasso, 19 anni, scopre un tumore raro dopo la maturità: «La malattia mi ha cambiata. Ora voglio aiutare la ricerca» - Ha 19 anni, un sorriso che disarma e una diagnosi che avrebbe potuto spezzare chiunque. Secondo msn.com

Matilde Dalmasso, 19 anni, dopo la maturità affronta un sarcoma raro: «La mia battaglia per la ricerca» - «Voglio tornare a vivere, anche se in modo diverso» L'articolo Matilde Dalmasso, 19 anni ... Segnala msn.com