Cumuli di schiuma nel canale Ferrero FdI | Serve chiarezza su episodi di inquinamento come questo

Un episodio di inquinamento nel Fosso Vecchio ha sollevato preoccupazioni tra cittadini e autorità locali. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza su questa grave situazione e tutelare l’ambiente e le comunità coinvolte. La trasparenza e l’azione concreta sono fondamentali per affrontare efficacemente il problema e garantire un futuro più pulito e sicuro.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per fare luce su un grave episodio di inquinamento che ha interessato il Fosso Vecchio, canale consorziale che attraversa i territori di Faenza, Cotignola, Bagnacavallo e Alfonsine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

