Crystal Palace ha retrocesso alla Conference League dopo la regola UEFA sul caso multi-proprietà di Lione

In un colpo di scena che scuote il calcio europeo, il Crystal Palace si prepara ad affrontare la retrocessione dalla Europa League alla Conference League per la stagione 2025-26, a causa della controversa questione della proprietà multi-club con il Lione. Una decisione che ribalta le sorti di una squadra che aveva conquistato il suo primo grande trofeo e acceso i sogni di gloria. Ma cosa riserverà il futuro agli Eagles? Restate con noi per scoprirlo.

2025-07-11 18:01:00 Giorni caldissimi in redazione! Crystal Palace è stato retrocesso dalla Europa League alla Conference League per la stagione 2025-26 a seguito di una sentenza UEFA sulla questione della proprietà multi-club che coinvolge Eagles e Lione. Palace si è qualificato per l’Europa League dopo la splendida Manchester City nella finale della Coppa d’Inghilterra a maggio per catturare il loro primo grande trofeo. Tuttavia, loro e Lione sono entrambi di proprietà dell’uomo d’affari americano John Textor. Lione si è anche qualificata per l’Europa League dopo aver terminato il sesto posto in Ligue 1, con le regole UEFA che vietavano due club con proprietà condivisa di giocare nella stessa competizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

