Crystal Palace escluso all'improvviso dall'Europa League e retrocesso in Conference | cosa è successo

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio: il Crystal Palace, escluso improvvisamente dall’Europa League e retrocesso in Conference, paga il prezzo di una violazione delle norme sulla multiproprietà. Al suo posto in Europa League entra il Nottingham Forest, mentre il Lione si prepara a fare il suo ingresso. Ma cosa ha scatenato questa decisione? Scopriamo i dettagli di questa clamorosa vicenda.

La violazione delle norme sulla multiproprietà costa cara al club inglese: ammesso il Lione, al suo posto in Europa League andrà il Nottingham Forest.

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni, Ndoye folgora il Milan: emiliani in Europa League - Dopo 51 anni, il Bologna trionfa in Coppa Italia, estromettendo il Milan con un emozionante 0-1. Il gol decisivo, frutto di un'azione corale, è firmato da Ndoye, che approfitta di un'incomprensione difensiva.

La decisione della Uefa sulla partecipazione alle coppe europee di Lione e Crystal Palace; Crystal Palace, niente Europa League: il club viene retrocesso in Conference; Il Lione resta in Ligue1, Europa a rischio per il Palace: tutte le possibilità.

Lione e Nottingham Forest in Europa League: Crystal Palace "retrocesso" in Conference - La Uefa ha accettato l'ammissione del Lione all'Europa League 2025/2026 e, di conseguenza, rifiutato quella del Crystal Palace "retrocedendola" in Conference.

Crystal Palace-Lione, il conflitto di interessi favorisce Fonseca: ecco perché andrà in Europa League - Possiedono la stessa proprietà e non possono partecipare alla stessa competizione: arrivata l'ufficialità della Uefa sulla partecipazione di Lione e Crystal Palace alle prossime competizioni europee.