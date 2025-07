Crollo di via Mariti | Cassazione annulla i domiciliari per D’Eugenio titolare dell’azienda che produsse la trave precipitata

Il tragico crollo di via Mariti, che ha causato la perdita di cinque vite umane, ha scosso profondamente la comunità. La Cassazione ha ora deciso di annullare, senza rinvio, gli arresti domiciliari di Alfonso D’Eugenio, ex amministratore di Rdb, l’azienda responsabile della produzione della trave coinvolta. Questa decisione apre un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria e pone importanti interrogativi sulla responsabilità e sulla sicurezza nei cantieri italiani.

La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, gli arresti domiciliari per Alfonso D'Eugenio, l'ex amministratore unico di Rdb, l'azienda che ha prodotto la trave poi crollata nel cantiere Esselunga di via Mariti il 16 febbraio 2024, provocando la morte di cinque operai L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Crollo di via Mariti: Cassazione annulla i domiciliari per D’Eugenio, titolare dell’azienda che produsse la trave precipitata

