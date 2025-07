Crolla parte della Pieve costruita nel 1100

Un frammento di storia secolare si sgretola: questa mattina, una parte della Pieve di Pastino, gioiello medievale del 1100, è crollata in località Settefonti a Ozzano. La perdita di questo importante patrimonio, di proprietà dell’Università di Bologna, rappresenta un duro colpo per la cultura e la memoria collettiva. È fondamentale intervenire subito per preservare ciò che resta di questa testimonianza unica del nostro passato.

Ozzano (Bologna), 11 luglio 2025 – Crolla una parte della Pieve di Pastino del 1100 dopo Cristo. Il Comune di Ozzano dell’Emilia ha informato che, nella mattinata di oggi, è stato registrato il crollo di una parte della storica Pieve di Pastino, situata in località Settefonti, via Tolara di Sopra. Il sito, risalente al 1100 d.C. e di proprietà dell’Università di Bologna, rappresenta un bene di altissimo valore storico e culturale per il territorio. A seguito dell’evento, il Comune ha emanato un’ordinanza urgente per garantire la sicurezza e l’incolumità della collettività. In particolare si segnala che il sentiero Cai 801 B, nel tratto che si snoda a ridosso della Pieve, è attualmente inagibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crolla parte della Pieve costruita nel 1100

In questa notizia si parla di: pieve - crolla - costruita - ozzano

Crolla parte della Pieve costruita nel 1100.

Crollata parte di una Pieve del XII secolo nel Bolognese - Una parte della storica Pieve di Pastino, risalente al 1100, che si trova a Settefonti, nel Comune di Ozzano, alle porte di Bologna, è crollata. Segnala ansa.it

Ozzano, crolla la parete di un condominio - Il Resto del Carlino - Crolla la parete di un edificio di tre piani a Ozzano: verso le 13,30 sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo ilrestodelcarlino.it