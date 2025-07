Croazia | ex presidente Iniziativa per civilta’ globale e’ di vasta portata

L'ex presidente croato Ivo Josipovic ha recentemente espresso il suo sostegno alla Iniziativa per la Civilta' Globale (GCI) della Cina, riconoscendone il ruolo cruciale nel promuovere comprensione e cooperazione tra le culture mondiali. Con un occhio rivolto a un futuro di dialogo e pace, Josipovic evidenzia come questa iniziativa possa rappresentare un punto di svolta nelle relazioni internazionali, aprendo nuove strade per una convivenza piĂą armoniosa e collaborativa su vasta scala.

L’Iniziativa per la civilta’ globale (GCI) della Cina, finalizzata a promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione tra le civilta’, ha un grande significato e un impatto a lungo termine, ha dichiarato l’ex presidente croato Ivo Josipovic in una recente intervista a Xinhua. “Accolgo con grande favore e approvo la GCI. Credo che sia un concetto molto importante con implicazioni di vasta portata”, ha dichiarato Josipovic, che e’ stato presidente della Croazia dal 2010 al 2015. L’uomo ha sottolineato che l’idea centrale dell’iniziativa – collegare civilta’, nazioni e societa’ diverse – e’ vitale in un mondo che si trova ad affrontare sfide crescenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Croazia: ex presidente, Iniziativa per civilta’ globale e’ di vasta portata

In questa notizia si parla di: civilta - presidente - iniziativa - croazia

Il Presidente della Repubblica Italiana a Zagabria In occasione della recente visita ufficiale in Croazia, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha incontrato a Zagabria anche la collettivitĂ italiana, alla quale ha rivolto parole di apprezzam Vai su Facebook

Croazia: ex presidente, Iniziativa per civilta’ globale e’ di vasta portata; Senigallia pronta ad ospitare la riunione del Forum delle Città Adriatico-Ioniche; Fraccastoro (Saga) sul volo per la Croazia: Una delle nostre priorità .

Mattarella in Croazia: Un Ponte di Amicizia e Cooperazione - L'incontro tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e le autorità croate nel maggio 2023 è stato molto più di una ... Lo riporta dailyexpress.it

Croazia, Zoran Milanovic confermato presidente - MSN - Secondo quanto riportano i media locali, i primi exit poll mostrano ai ballottaggi una vittoria netta, con il ... Segnala msn.com