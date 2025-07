Criptovalute Bitcoin supera quota 118 mila dollari | nuovo massimo storico

Il Bitcoin tocca nuove vette, superando i 118.000 dollari e segnando un record storico. Con una crescita settimanale del 10% e un guadagno complessivo del 22% dall'inizio dell’anno, la criptovaluta si conferma come protagonista indiscussa nel panorama finanziario. La domanda istituzionale e le politiche di sostegno rendono il futuro di questa rivoluzione digitale ancora più interessante. È il momento di scoprire cosa ci riserva il mondo delle criptovalute.

Il Bitcoin ha superato quota 118.000 dollari, E ha stabilito un nuovo massimo storico, avviandosi a chiudere la settimana con un guadagno di circa il 10%. Grazie alla forte domanda istituzionale e alle politiche di sostegno dell’amministrazione Trump dall’inizio dell’anno la criptovaluta ha guadagnato quasi il 22%. A marzo il presidente ha firmato un ordine esecutivo per istituire una riserva strategica di criptovalute e ha nominato diverse figure favorevoli alle criptovalute. In una mossa correlata, il Trump Media & Technology Group ha presentato alla Sec la richiesta di lanciare un Etf sulle criptovalute che investirebbe in un paniere di asset digitali. 🔗 Leggi su Open.online