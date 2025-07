Cricket L’ITALIA SCRIVE LA STORIA | gli azzurri si qualificano per la prima volta alla Coppa del Mondo T20!

Il cricket italiano scrive una pagina indimenticabile della sua storia, raggiungendo per la prima volta la qualificazione alla Coppa del Mondo T20. Il sogno diventa realtà l’11 luglio 2025, in un torneo che ha visto l’Italia sfidare i migliori d’Europa e conquistare il suo posto tra le grandi del cricket mondiale. Questa storica impresa apre le porte a nuove emozioni e sfide, portando l’Italia sotto i riflettori internazionali.

Quella dell’ 11 luglio 2025 verrĂ ricordata come una data storica per il cricket italiano: la Nazionale azzurra ha centrato quest’oggi per la prima volta la qualificazione alla Coppa del Mondo T20, il format che sarĂ olimpico a Los Angeles 2028, che si disputerĂ tra febbraio e marzo 2026 in India e Sri Lanka. La Europe Regional Final, torneo continentale che metteva in palio due pass per la rassegna iridata, ha promosso Paesi Bassi ed Italia: a L’Aia, nell’ultima sfida gli azzurri hanno ceduto il passo ai padroni di casa neerlandesi, che li hanno scavalcati al comando della classifica andando a quota 6, ma la sconfitta italiana è stata dolcissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket, L’ITALIA SCRIVE LA STORIA: gli azzurri si qualificano per la prima volta alla Coppa del Mondo T20!

