Crescono le genitorialità multiculturali che educano a TUTTE le radici familiari

Nuova generazione di genitori che abbraccia la diversità culturale, promuovendo un’educazione ricca di radici e valori universali. Dai dati del rapporto Future of Parenting Report emerge una realtà in evoluzione, dove empatia, flessibilità e apertura sono sempre più al centro del nuovo paradigma genitoriale. Quella che emerge è una visione innovativa e inclusiva della genitorialità, pronta a plasmare le future generazioni in modo più consapevole e multiculturale.

Come stanno cambiando i genitori? Quali sono le caratteristiche che descrivono meglio i papà e le mamme di oggi? Parliamo di genitorialità multiculturale e di Cultural Celebration Parenting e lo facciamo analizzando i dati del rapporto Future of Parenting Report, pubblicato da The Bump in collaborazione con WGSN Mindset. Si tratta di un'interessante fotografia su come sta cambiando il modo di essere genitori oggi. Quella che emerge è una generazione di madri e padri più consapevole, attenta alla diversità culturale, aperta all'uso della tecnologia ma anche orientata al benessere emotivo e all'importanza delle esperienze condivise.

